Elon Musk sospende l'accordo per l'acquisto di Twitter. Troppi account fake. E il titolo crolla (Di venerdì 13 maggio 2022) l'accordo con Twitter è "temporaneamente sospeso. In attesa di dettagli che supportino il calcolo che gli account di spam/fake rappresentino meno del 5% degli utenti". Lo scrive Elon Musk in un tweet lapidario. La piattaforma social in via di acquisto da parte del magnate miliardario, infatti, ospita Troppi notizie false. Patacche, bufale. Le azioni di Twitter, riporta Bloomberg. sono crollate dell'11% nel pre-market. Dopo il tweet di Musk mentre le azioni di Tesla sono salite del 4,9%. Non è chiaro ancora se l'offerta da 44 miliardi rischia di saltare. Anche se Musk fa sapere di essere ancora (Still committed to acquisition) impegnato nell'acquisizione.

