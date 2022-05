DIRETTA Giro d’Italia 2022, Diamante-Potenza LIVE: Formolo lotta, ma è 3°. La classifica generale (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE classifica generale Giro d’Italia 2022 LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.20 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, video, dichiarazioni, analisi, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tanto altro. Un saluto sportivo. 17.17 Ciccone, Pozzovivo, Nibali e Fortunato hanno concluso nel gruppo dei migliori. 17.16 La nuova classifica generale: 1 1 – LÓPEZ Juan Pedro Trek – Segafredo 20 6? 28:39:05 2 2 – KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 11? 0:38 3 3 – TAARAMÄE Rein Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 5? 1:02 4 4 – YATES Simon Team BikeExchange – Jayco 1:42 5 5 – VANSEVENANT Mauri Quick-Step Alpha Vinyl Team 2? 1:51 6 7 ?1 ALMEIDA João UAE Team Emirates ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.20 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, video, dichiarazioni, analisi, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tanto altro. Un saluto sportivo. 17.17 Ciccone, Pozzovivo, Nibali e Fortunato hanno concluso nel gruppo dei migliori. 17.16 La nuova: 1 1 – LÓPEZ Juan Pedro Trek – Segafredo 20 6? 28:39:05 2 2 – KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 11? 0:38 3 3 – TAARAMÄE Rein Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 5? 1:02 4 4 – YATES Simon Team BikeExchange – Jayco 1:42 5 5 – VANSEVENANT Mauri Quick-Step Alpha Vinyl Team 2? 1:51 6 7 ?1 ALMEIDA João UAE Team Emirates ...

giroditalia : ???This is what we call a FULL GAS start! Follow live ?? - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA: Bouwman vince a Potenza 3° Formolo 4° Dumoulin - #d’Italia #DIRETTA: #Bouwman… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2022 Diamante-Potenza LIVE: Bouwman trionfa a Potenza 3° Formolo - #DIRETTA #d’Italia… - louxlils : RT @Maria____9: La diretta di Mahmood e Blanco per sempre famosa Loro due che girano in monopattino per Torino, cercando indicazioni in gir… - mariolinocalcin : RT @claudiocerasa: Proprietario di una casa: metto l’allarme perché ci sono troppi ladri in giro. Il ladro: questa è una provocazione, pron… -