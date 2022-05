(Di venerdì 13 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Alla ministeriale del G7 in Germania ho incontrato il collega ucraino Dmytro Kuleba. L'supporta l'e continua a impegnarsi per dare linfa a un percorso diplomatico per raggiungere una pace duratura”. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri Luigi Di. “L'l''Ue”, aggiunge.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

Advertising

MediasetTgcom24 : Di Maio vede Kuleba: 'Sosteniamo l'ingresso di Kiev in Ue' #ITALIA - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Di Maio “L’Italia sostiene l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue” -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Di Maio “L’Italia sostiene l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue” - - 73deva73 : Di Maio 'L'Italia sostiene l'ingresso dell'Ucraina nell'Ue' Agenzia di stampa Italpress - Italpress. Che schifo. - blogsicilia : #notizie #sicilia Di Maio “L’Italia sostiene l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue” - -

... io credo che non solo l'ma anche l'Ue in questi momenti, dopo questa fase iniziale debba ... Luigi Dicirca la linea da seguire nella guerra tra Mosca e BìKiev ribatte: "Se Luigi Diè ..."Alla ministeriale del G7 in Germania ho incontrato il collega ucraino Dmytro Kuleba". Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Luigi Disu Twitter, sottolineando che "l'supporta l'Ucraina e continua a impegnarsi per dare linfa a un percorso diplomatico per raggiungere una pace duratura. L'- ha ribadito - sostiene l'...L’Italia supporta l’Ucraina e continua a impegnarsi per dare linfa a un percorso diplomatico per raggiungere una pace duratura”. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.“Luigi Di Maio è il ministro del M5S, quindi ci aggiorniamo sulle valutazioni, ci siamo aggiornati ancora ieri. Non corrisponde al vero quello che spesso scrive una stampa maliziosa, soprattutto ...