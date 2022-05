“Costretta a lavorare con un collega petomane per punizione”: la denuncia della giornalista Rai (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag — Difficile non pensare alle prodezze di Ugo Tognazzi ne Il petomane o al «Calboni capocordata» di fantozziana memoria apprendendo la vicenda di cui è protagonista la conduttrice del Tg1 Dania Mondini. Il mezzobusto Rai ha infatti denunciato i suoi superiori che per «punizione» l’avrebbero Costretta a lavorare in una stanza con un collega affetto da gravi problemi di meteorismo ed eruttazioni. Il caso è quindi finito nella Procura di Roma, dove il pm ha aperto un fascicolo per stalking nei confronti dei giornalisti accusati dalla Mondini di averla condannata ad una vita lavorativa a base di flatulenze nauseabonde: Filippo Gaudenzi, Marco Betello, Piero Felice Damosso, Andrea Montanari e Costanza Crescimbeni. Perché proprio stalking e non mobbing? Un interrogativo a cui, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag — Difficile non pensare alle prodezze di Ugo Tognazzi ne Ilo al «Calboni capocordata» di fantozziana memoria apprendendo la vicenda di cui è protagonista la conduttrice del Tg1 Dania Mondini. Il mezzobusto Rai ha infattito i suoi superiori che per «» l’avrebberoin una stanza con unaffetto da gravi problemi di meteorismo ed eruttazioni. Il caso è quindi finito nella Procura di Roma, dove il pm ha aperto un fascicolo per stalking nei confronti dei giornalisti accusati dalla Mondini di averla condannata ad una vita lavorativa a base di flatulenze nauseabonde: Filippo Gaudenzi, Marco Betello, Piero Felice Damosso, Andrea Montanari e Costanza Crescimbeni. Perché proprio stalking e non mobbing? Un interrogativo a cui, ...

