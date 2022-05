(Di venerdì 13 maggio 2022) AGI - Se il Movimento 5 stellela presidenzadel Senato, Italia viva torna ad attaccare e con il capogruppo Davide Faraone avverte: “Smonteremo anche questo pasticciato tentativo di blitz così come abbiamo alla fine ottenuto la decadenza di Petrocelli". La consegna alla presidenzalista dei 'nuovi' componenti dell'organismo di Palazzo Madama da parte dei gruppi non ha dunque chiuso la vicenda innescata dalle posizioni sul conflitto in Ucraina dell'ex presidente, Vito Petrocelli, che hanno portato alle dimissioni di 20 dei 22 componenti. Martedì prossimo si terrà una riunione di maggioranza per trovare una soluzione (all'ordine del giorno ci saranno anche altre questioni su cui vanno ancora sciolti dei nodi: ...

Advertising

fisco24_info : Conte rivendica la guida della commissione Esteri del Senato : AGI - Se il Movimento 5 stelle rivendica la presiden… - ringetto65 : RT @lucadecarolis: Conte: il m5s rivendica legittimamente la presidenza della commissione esteri del senato #Conte #stampaestera #M5S - FPuggini : RT @lucadecarolis: Conte: il m5s rivendica legittimamente la presidenza della commissione esteri del senato #Conte #stampaestera #M5S - Tsanlicandro : RT @lucadecarolis: Conte: il m5s rivendica legittimamente la presidenza della commissione esteri del senato #Conte #stampaestera #M5S - MonicaLibero1 : RT @lucadecarolis: Conte: il m5s rivendica legittimamente la presidenza della commissione esteri del senato #Conte #stampaestera #M5S -

Giuseppeha messo in chiaro che il Movimento non ha alcuna intenzione di rinunciare alla ... 'In una maggioranza si dialoga e non si: questo il principio che abbiamo chiesto di applicare'...Il debutto di Giuseppedavanti alla stampa estera nelle vesti di leader del M5s termina con l'...per i grillini la presidenza della commissione Esteri. Avverte soprattutto il governo ...Le sue parole hanno suscitato la reazione dei renziani affidata al capogruppo Davide Faraone: "In una maggioranza si dialoga e non si rivendica: questo il principio che abbiamo chiesto di applicare” ...Rivendica per i grillini la presidenza della commissione Esteri ... Come dire: il M5s non ci starà a un quarto aiuto militare. Allo stesso tempo Conte, suscitando un certo brusio in sale, giura di ...