Bremer, il PSG si inserisce tra Juventus e Inter (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Paris Saint Germain si inserisce nella corsa a Bremer del Torino. I francesi vorrebbero provare a strappare il brasiliano alla concorrenza Fulmine a ciel sereno nel mercato di Inter e Juventus. Il Paris Saint Germain vuole Gleison Bremer del Torino e potrebbe risultare come una rivale scomodissima per entrambe le squadre. I parigini sono L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Paris Saint Germain sinella corsa adel Torino. I francesi vorrebbero provare a strappare il brasiliano alla concorrenza Fulmine a ciel sereno nel mercato di. Il Paris Saint Germain vuole Gleisondel Torino e potrebbe risultare come una rivale scomodissima per entrambe le squadre. I parigini sono L'articolo

TUTTOJUVE_COM : Dalla Francia - Bremer, c'è anche l'interesse del PSG - 24hrsReport : PSG interested in Torino centre-back Bremer - zazoomblog : Psg Bremer dalla Francia rilanciano: l’Inter resta sempre in pole - #Bremer #dalla #Francia #rilanciano: - KunGrax : RT @LeviAck8_: Bremer al Psg quindi, Leonardo riuscirà a comprare fuori dal Italia? E soprattutto non gente sopravvalutata? - diohakane : Una fonte affidabile mi ha detto che l'Inter ha preso Bremer a 25 milioni ma che lo ha già rivenduto al PSG a 85 più bonus -