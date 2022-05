Atletica, Diamond League: Peters vola a 93.07! Lyles imperiale, Tortu e Tamberi faticano nella tormenta (Di venerdì 13 maggio 2022) La Diamond League ha incominciato la propria stagione a Doha (Qatar). Il massimo circuito internazionale itinerante di Atletica leggera ha fatto tappa in Medio Oriente, ma le difficili condizioni meteo hanno complicato la vita ai protagonisti: un fortissimo vento si è infatti abbattuto sulla capitale e ha inficiato i vari risultati, anche se non sono mancati alcuni spunti interessanti. L’Italia non sorride: settimo posto per Gianmarco Tamberi e Filippo Tortu tra salto in alto e 200 metri, i due Campioni Olimpici hanno sofferto nella giornata in cui Nadia Battocletti si regala il personale sui 3000 metri. La gara del salto con l’asta maschile è stata cancellata proprio a causa delle avverse condizioni meteo. Lo svedese Armand Duplantis, primatista mondiale e Campione Olimpico, era ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) Laha incominciato la propria stagione a Doha (Qatar). Il massimo circuito internazionale itinerante dileggera ha fatto tappa in Medio Oriente, ma le difficili condizioni meteo hanno complicato la vita ai protagonisti: un fortissimo vento si è infatti abbattuto sulla capitale e ha inficiato i vari risultati, anche se non sono mancati alcuni spunti interessanti. L’Italia non sorride: settimo posto per Gianmarcoe Filippotra salto in alto e 200 metri, i due Campioni Olimpici hanno soffertogiornata in cui Nadia Battocletti si regala il personale sui 3000 metri. La gara del salto con l’asta maschile è stata cancellata proprio a causa delle avverse condizioni meteo. Lo svedese Armand Duplantis, primatista mondiale e Campione Olimpico, era ...

