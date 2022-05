Zanzare: come fare delle candele perfette per tenerle lontane e risparmiare (Di giovedì 12 maggio 2022) Con l’arrivo dell’estate, inevitabilmente iniziano a comparire le prima Zanzare. Da oggi non dovrai più preoccuparti, infatti sveleremo un trucco per realizzare delle candele per tenerle lontano. Scopriamo come fare e cosa serve. Nonostante queste belle giornate di sole mettano buon umore, bisogna iniziare a fare attenzione alle prime Zanzare. Quando le temperature sono in aumento, tendiamo a passare più tempo aria aperta e a tenere le finestre spalancate, sicuramente è una sensazione piacevole, ma questi fastidiosi insetti sono sempre pronti a colpire. candele anti Zanzare: ecco come realizzarleDa oggi non dovrete più preoccuparvi dei pizzichi di Zanzare o di ... Leggi su formatonews (Di giovedì 12 maggio 2022) Con l’arrivo dell’estate, inevitabilmente iniziano a comparire le prima. Da oggi non dovrai più preoccuparti, infatti sveleremo un trucco per realizzareperlontano. Scopriamoe cosa serve. Nonostante queste belle giornate di sole mettano buon umore, bisogna iniziare aattenzione alle prime. Quando le temperature sono in aumento, tendiamo a passare più tempo aria aperta e a tenere le finestre spalancate, sicuramente è una sensazione piacevole, ma questi fastidiosi insetti sono sempre pronti a colpire.anti: eccorealizzarleDa oggi non dovrete più preoccuparvi dei pizzichi dio di ...

Advertising

iamuntamedstill : RT @FranAltomare: È estate da 4 minuti e sono già pieno di punture di zanzare in posti come talloni, ginocchia, gomiti, tempie. Spero siate… - Giadahsospesap1 : RT @FranAltomare: È estate da 4 minuti e sono già pieno di punture di zanzare in posti come talloni, ginocchia, gomiti, tempie. Spero siate… - FranAltomare : È estate da 4 minuti e sono già pieno di punture di zanzare in posti come talloni, ginocchia, gomiti, tempie. Spero… - g_sr : @JediPerLItalia Anche io sono passato in mezzo a una nuvola di zanzare che si è aperta come le acque del mar Rosso… - albealias : @FDraghistan @gallina_di @elonmusk @FmMosca @FrantumareKiev @dottorbarbieri @Covidioti @barbarab1974 @a_meluzzi… -