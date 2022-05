Upload 3: Amazon dà il via libera alla produzione della terza stagione (Di giovedì 12 maggio 2022) Upload 3 verrà realizzata: Amazon ha confermato il rinnovo per una terza stagione della serie con star Robbie Amell. Amazon ha annunciato la produzione di Upload 3, la terza stagione della comedy creata da Greg Daniels con protagonista Robbie Amell. Il progetto realizzato per Prime Video è ambientato in un futuro in cui le persone possono essere "caricate" in un aldilà virtuale. Vernon Sanders di Amazon Studios ha dichiarato che Upload continua a essere una delle comedy originali più viste su Prime Video e ad affrontare quello che potrebbe essere il futuro della tecnologia e dell'umanità con un approccio comico, dando vita a una serie rilevante a ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 12 maggio 2022)3 verrà realizzata:ha confermato il rinnovo per unaserie con star Robbie Amell.ha annunciato ladi3, lacomedy creata da Greg Daniels con protagonista Robbie Amell. Il progetto realizzato per Prime Video è ambientato in un futuro in cui le persone possono essere "caricate" in un aldilà virtuale. Vernon Sanders diStudios ha dichiarato checontinua a essere una delle comedy originali più viste su Prime Video e ad affrontare quello che potrebbe essere il futurotecnologia e dell'umanità con un approccio comico, dando vita a una serie rilevante a ...

