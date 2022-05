“U&D”, Riccardo Guarnieri e Ida Platano ancora insieme? Un gesto di lui fa ben sperare (Di giovedì 12 maggio 2022) Da qualche settimana ormai, Riccardo Guarnieri ha fatto il suo ritorno nello studio di Uomini e Donne e, ovviamente, la cosa non ha lasciato indifferente la sua ex Ida Platano. Riccardo nonostante abbia provato a frequentare varie dame all’interno del programma, nessuna è riuscita a fare breccia nel suo cuore. I fan sperano in un ritorno di fiamma con Ida e una cosa successa nell’ultima puntata potrebbe far pensare che fra i due ci sia ancora realmente qualcosa. Riccardo Guarnieri e Ida Platano stanno insieme? Ritorno di fiamma a Uomini e Donne Il tronista ha avuto una relazione con Roberta Di Padua, ma dopo che questa si è conclusa ha deciso di tornare a “Uomini e Donne”. Secondo Tina Cipollari, la sua ex Ida Platano ... Leggi su tvzap (Di giovedì 12 maggio 2022) Da qualche settimana ormai,ha fatto il suo ritorno nello studio di Uomini e Donne e, ovviamente, la cosa non ha lasciato indifferente la sua ex Idanonostante abbia provato a frequentare varie dame all’interno del programma, nessuna è riuscita a fare breccia nel suo cuore. I fan sperano in un ritorno di fiamma con Ida e una cosa successa nell’ultima puntata potrebbe far pensare che fra i due ci siarealmente qualcosa.e Idastanno? Ritorno di fiamma a Uomini e Donne Il tronista ha avuto una relazione con Roberta Di Padua, ma dopo che questa si è conclusa ha deciso di tornare a “Uomini e Donne”. Secondo Tina Cipollari, la sua ex Ida...

Advertising

SerieA : ?? Un aggettivo per Q U E S T O: #JuveInter #CoppaItaliaFrecciarossa @Inter #Perisic - ItalyMFA : #Referendumabrogativi 2022??? Con i Decreti del PdR del 6 aprile 2022, pubblicati nella G.U., Serie Generale, n. 82,… - MonopoliCalcio : È SUCCESSOOOOOOOOOOOOOOOOO ?????????????????????????? Il Monopoli espugna il 'Manuzzi' di Cesena con un sontuoso 3-0 e vola al… - MoratuPayan : @B_u_v_i_0_0_7 Non veg ? - NChirullo : @tradori VULESS U CIEL ???????????????? Tutti in tuta arancione e nel braccio della morte. Amen -