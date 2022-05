Ucraina, Draghi lascia gli Usa: "C'è bisogno di piano Marshall" (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) - "L'Ucraina ha bisogno di un piano Marshall per la ricostruzione". Così il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento all'Atlantic Council dove è stato insignito del Distinguished Leadership. "L'invasione russa dell'Ucraina ha causato quello che chiamiamo un cambio di paradigma nella geopolitica. Ha rafforzato i legami tra l'Ue e gli Stati Uniti, ha isolato Mosca, ha sollevato profonde domande per la Cina. Questi cambiamenti sono ancora in corso, ma una cosa è certa: sono destinati a rimanere con noi per molto, molto tempo", ha detto ancora il premier. "Dobbiamo continuare a sostenere il coraggio degli ucraini, che combattono per la loro libertà e per la sicurezza di tutti noi. Dobbiamo continuare a infliggere costi alla Russia, muovendoci rapidamente con il ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) - "L'hadi unper la ricostruzione". Così il premier Marioin un passaggio del suo intervento all'Atlantic Council dove è stato insignito del Distinguished Leadership. "L'invasione russa dell'ha causato quello che chiamiamo un cambio di paradigma nella geopolitica. Ha rafforzato i legami tra l'Ue e gli Stati Uniti, ha isolato Mosca, ha sollevato profonde domande per la Cina. Questi cambiamenti sono ancora in corso, ma una cosa è certa: sono destinati a rimanere con noi per molto, molto tempo", ha detto ancora il premier. "Dobbiamo continuare a sostenere il coraggio degli ucraini, che combattono per la loro libertà e per la sicurezza di tutti noi. Dobbiamo continuare a infliggere costi alla Russia, muovendoci rapidamente con il ...

