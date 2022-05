Ucraina, Cdm proroga stato emergenza per intervento estero (Di giovedì 12 maggio 2022) Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero già deliberato in conseguenza degli accadimenti in atto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato ladellodiperall'già deliberato in conseguenza degli accadimenti in atto ...

