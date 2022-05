Traffico Roma del 12-05-2022 ore 11:30 (Di giovedì 12 maggio 2022) Luceverde Roma ben trovati all’ascolto Buongiorno da Simona Cerchiara sulla tangenziale questa mattina difficoltà di circolazione a seguito di un incidente tra Batteria Nomentana e via delle Valli verso la Salaria code sulla tangenziale e ripercussioni sulle strade circostanti difficoltà di circolazione anche sul tratto Urbano della A24 ancora intenso il Traffico sulla Cassia sulla Flaminia e sulla Salaria disagi entrando a Roma disagi sull’olimpica Traffico intenso tra Viale Leone XIII e Valle Aurelia ieri è cambiata la viabilità nell’area di Piazza Pio XI tra l’isola Tiberina e Castel Sant’Angelo rallentato il Lungotevere nella zona del Foro Italico anche oggi possibili difficoltà di circolazione sul lungotevere sul viale di Tor di Quinto ieri record di ingressi al Foro Italico per l’Internet di tennis sulla Pontina ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 12 maggio 2022) Luceverdeben trovati all’ascolto Buongiorno da Simona Cerchiara sulla tangenziale questa mattina difficoltà di circolazione a seguito di un incidente tra Batteria Nomentana e via delle Valli verso la Salaria code sulla tangenziale e ripercussioni sulle strade circostanti difficoltà di circolazione anche sul tratto Urbano della A24 ancora intenso ilsulla Cassia sulla Flaminia e sulla Salaria disagi entrando adisagi sull’olimpicaintenso tra Viale Leone XIII e Valle Aurelia ieri è cambiata la viabilità nell’area di Piazza Pio XI tra l’isola Tiberina e Castel Sant’Angelo rallentato il Lungotevere nella zona del Foro Italico anche oggi possibili difficoltà di circolazione sul lungotevere sul viale di Tor di Quinto ieri record di ingressi al Foro Italico per l’Internet di tennis sulla Pontina ...

