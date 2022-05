Tennis | Filippo Volandri | “A Sinner va dato tutto il tempo che serve Sbagliato il paragone con Alcaraz”

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 maggio 2022) Jannikscenderà quest’oggi in campo per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2022. Sul Centrale del Foro Italico di Roma l’altoatesino se la vedrà contro il serbo Filip Krajinovic, che a sorpresa ha sconfitto la testa di serie n.6 del torneo, Andrey Rublev, nel turno precedente. Sulla carta,gode dei favori del pronostico, ma l’esito del confronto è incerto per quello che il serbo ha messo in mostra contro il russo e per l’attuale condizione di Jannik. E’ una stagione complicata per il classe 2001 del Bel Paese. La decisione di cambiare allenatore è stata un atto di coraggio, a detta sua, per la voglia di inserire delle variazioni nel suo gioco e anche nel rapporto tra coach e giocatore. Per cui l’addio a Riccardo Piatti si è concretizzato e ora spetta a Simone Vagnozzi portare avanti questo nuovo percorso. Strada irta di ...