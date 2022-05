Sacchi su Juve-Inter: «Il solito vizio italiano: dopo aver segnato si pensa a difendere, anziché attaccare» (Di giovedì 12 maggio 2022) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi commenta la vittoria dell’Inter nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. La definisce una sfida «molto italiana». «Contropiedi da una parte e dall’altra, rapidi capovolgimenti, assembramenti attorno all’arbitro, proteste. Ecco, qui vorrei aprire una parentesi: anche se la partita è importante, certe scene non si possono vedere. Ci vogliono sempre educazione e rispetto. Invece l’arbitro ha fatto una fatica tremenda per tenere a bada tutti, anche quelli della panchina. Non si fa così». L’Inter era partita alla grande con il gol di Barella. «Un’esecuzione stupenda. Lì mi aspettavo che i nerazzurri spingessero sull’acceleratore e invece si sono messi dietro. Il solito vizio italiano. Ma io ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 12 maggio 2022)vistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigocommenta la vittoria dell’nella finale di Coppa Italia contro lantus. La definisce una sfida «molto italiana». «Contropiedi da una parte e dall’altra, rapidi capovolgimenti, assembramenti attorno all’arbitro, proteste. Ecco, qui vorrei aprire una parentesi: anche se la partita è importante, certe scene non si possono vedere. Ci vogliono sempre educazione e rispetto. Invece l’arbitro ha fatto una fatica tremenda per tenere a bada tutti, anche quelli della panchina. Non si fa così». L’era partita alla grande con il gol di Barella. «Un’esecuzione stupenda. Lì mi aspettavo che i nerazzurri spingessero sull’acceleratore e invece si sono messi dietro. Il. Ma io ...

