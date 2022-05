Ospina o Meret via: il Napoli ha già scelto il prossimo portiere di riserva (Di giovedì 12 maggio 2022) Uno dei nodi da sciogliere in casa Napoli è quello relativo ai portieri. Il dualismo tra Meret e Ospina non sarà riproposto anche il prossimo anno e in tal senso arrivano interessanti aggiornamenti di calciomercato. Infatti, secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, l’agente di Alex Meret, Federico Pastorello, ha avuto un incontro con il d.s. azzurro Cristiano Giuntoli. Il procuratore del portiere ha, appunto, esternato l’intenzione di porre fine all’alternanza tra i pali. Meret sarebbe ben disposto a continuare la sua avventura col Napoli, ma vuole sentire la fiducia del club e che gli azzurri scelgano di puntare su di lui, anche con il rinnovo di contratto in scadenza a giugno 2023. In caso contrario, vorrà essere ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 12 maggio 2022) Uno dei nodi da sciogliere in casaè quello relativo ai portieri. Il dualismo tranon sarà riproposto anche ilanno e in tal senso arrivano interessanti aggiornamenti di calciomercato. Infatti, secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, l’agente di Alex, Federico Pastorello, ha avuto un incontro con il d.s. azzurro Cristiano Giuntoli. Il procuratore delha, appunto, esternato l’intenzione di porre fine all’alternanza tra i pali.sarebbe ben disposto a continuare la sua avventura col, ma vuole sentire la fiducia del club e che gli azzurri scelgano di puntare su di lui, anche con il rinnovo di contratto in scadenza a giugno 2023. In caso contrario, vorrà essere ...

