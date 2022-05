“Mia Martini porta sfortuna” | la diceria che ferì profondamente Mimì e la portò a isolarsi dal mondo intero

(Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo un brutto incidente avvenuto alla band della cantante, alla cantante Miavenne attribuita una brutta. ““: queste le parole chesi sentiva dire in continuazione e che larono ada tutti e tutto. L’origine dellasu: “Mia” Queste voci iniziano a circolare dopo un incidente avvenuto alla fine di un concerto che Miae il suo gruppo fecero in Sicilia e che si concluse nella tarda serata. La cantate avrebbe suggerito alla band di non salire in auto la sera stessa, perché si era fatto troppo tardi e li invitò quindi a fermarsi in hotel, tutto già pagato da lei. Ma i ...

Advertising

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #12maggio 1995 muore Mia Martini. Grande cantante. #CondividiLaCultura #Musica - paolo_r_2012 : RT @cigna69: E oggi un pensiero a una creatura forte e fragile. Scritta da un altro grande musicista come Ivano Fossati “, dal vivo eccezio… - FraLauricella : RT @RaiCultura: ?? #AccaddeOggi Il #12maggio 1995 muore Mia Martini. Grande cantante. #CondividiLaCultura #Musica - cigna69 : E oggi un pensiero a una creatura forte e fragile. Scritta da un altro grande musicista come Ivano Fossati “, dal v… - FioreLiborio : RT @PanariellinaIda: Prima ricordo della grande Mia Martini ora spaccacuore di Samuele Bersani questa notte continuo viaggio poesia delle g… -

Metropolitan Magazine

Il suo calvario non è stato inferiore a quello diche ci salutò proprio in questo stesso giorno 27 anni fa e che, almeno, ebbe la gioia di rialzare la testa dopo il male che le era stato ...Avanti Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti! 12 maggio ,, Rolling Stones La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine ... Mia Martini, ascoltare questa vita che non va Mia Martini, pseudonimo di Domenica Rita Adriana Bertè, per tutti Mimì è nata a Bagnara Calabra il 20 settembre del 1947 e ci ha lasciato, troppo presto, il 12 Maggio del 1995. La sua voce è ...Giovedì 12 maggio le porte del cimitero dove è sepolta Mimì si apriranno alle 9.45 per la commemorazione a 27 anni dalla morte: quanto manca, eppure quanto con il tempo è sempre più accanto a noi ...