Marchisio | “Momenti neri della Juventus più corti degli altri”

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 maggio 2022) “Era dal 2010/2011 che la Juve non alzava un trofeo in una singola stagione. Sono davvero tanti tanti tanti anni? Quando qualcuno riuscirà a fare quello che laha fatto per così tanto tempo, solo allora potrò accettare certi commenti“. Queste le parole di Claudio, ex giocatore, su Twitter dopo la finale di Coppa Italia 2022 persa ai supplementari contro l’Inter. “Complimenti all’Inter per aver meritato questa finale. Una squadra sicuramente superiore alla mia cara” aggiunge, che guarda al futuro con ottimismo: “Ci saranno tempi migliori. Ma i nostrisono sicuramente piùdi tutti gli“. SportFace.