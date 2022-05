Manchester City | De Bruyne il poker da record con “benvenuto” ad Haaland

Advertising

DiMarzio : #City-#Haaland ora è ufficiale: le cifre dell'operazione - gippu1 : Ora che #Haaland al Manchester City è ufficiale, sfatiamo uno dei miti più solidi della storia del recente calcio i… - desimpedidos : ? PSG ? CHELSEA ? MANCHESTER CITY - GoalItalia : De Bruyne segna 4 goal in Wolverhampton-Manchester City e dà il benvenuto ad Haaland ?? Il belga esulta come il fut… - zazoomblog : Manchester City: Guardiola 'deluso' da De Bruyne VIDEO - #Manchester #City: #Guardiola -

Commenta per primo L'allenatore del, Pep Guardiola e il poker di De Bruyne : 'Sono deluso perché non ha fatto il quinto gol'.Calciomercato Juventus, bianconeri avvisati: le parole dell'agente rischiano di ribaltare tutto. Ecco cos'ha detto. Il dado è tratto. Il, com'era ampiamente preventivabile, ha deciso di fare la voce grossa sul mercato accaparrandosi con grande anticipo uno dei migliori attaccanti in circolazione. Dopo che nelle ultime ...Affari di famiglia, commissioni da regalare a mamma e papà e tutti contenti con quelle che saranno le loro nuove maglie da luglio. Erling Haaland e Kylian Mbappé sono quelli che più ci fanno sperare ...Il belga ha trascinato il suo Manchester City con una prestazione da record con tanto di "benvenuto" al neo acquisto annunciato Erling Haaland. RECORD - Il fantasista del Manchester City ha messo in ...