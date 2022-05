La donna che mangia mattoni, l’ossessione di Patrice: non riesce a controllarsi (Di giovedì 12 maggio 2022) Quella di Patrice, definita come “la donna che mangia mattoni”, è una vera e propria ossessione. La notizia ha fatto il giro del mondo. Ecco che cosa fa. La prima colazione è uno dei pasti principali della giornata, ma non tutti scelgono di mangiare la stessa cosa. Alcuni preferiscono le fette biscottate, altri un cornetto e cappuccino, oppure delle uova con pancetta. Ma Patrice ha scelto il muro della sua camera come il primo pasto della giornata. In molti ricorderanno che nel reality Io e la mia ossessione di Real Time c’era una ragazza di ventotto anni che aveva una vera e propria ossessione, ovvero quella di mangiare mattoni. Lo spettacolo è disponibile sulla piattaforma Discovery Plus, dove il pubblico può scoprire la storia ... Leggi su chenews (Di giovedì 12 maggio 2022) Quella di, definita come “lache”, è una vera e propria ossessione. La notizia ha fatto il giro del mondo. Ecco che cosa fa. La prima colazione è uno dei pasti principali della giornata, ma non tutti scelgono dire la stessa cosa. Alcuni preferiscono le fette biscottate, altri un cornetto e cappuccino, oppure delle uova con pancetta. Maha scelto il muro della sua camera come il primo pasto della giornata. In molti ricorderanno che nel reality Io e la mia ossessione di Real Time c’era una ragazza di ventotto anni che aveva una vera e propria ossessione, ovvero quella dire. Lo spettacolo è disponibile sulla piattaforma Discovery Plus, dove il pubblico può scoprire la storia ...

