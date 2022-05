Internazionali BNL d’Italia 2022 | Nadal conferma infortunio | “Non posso allenarmi come vorrei”

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 maggio 2022) Rafaelha parlato brevemente in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Denis Shapovalov agliBNL. Un risultato arrivato per evidenti problemi fisici al piede operato nei mesi scorsi,to dallo stesso maiorchino: “Sono un giocatore che convive con un, noncon continuità – ha spiegato il dieci volte campione del Foro Italico – Non c’è molto che possa fare, cerco diduramente ma questo non è possibile farlo tutti i giorni.” In merito alla partita di oggi e al futuro, con ottica Roland Garros: “Oggi a metà del secondo set ho iniziato a sentire dolore, ma devo fare i complimenti a Shapovalov che ha meritato di vincere. Adesso non ...