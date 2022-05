Il covid | la guerra | Lavrov Giordano critica Draghi | “È una aberrazione”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 12 maggio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/05/sd no mpl.mp4 I Tromboni, le bugie di chi ha sempre la verità in tasca, il, la. Esiste un filo rosso che lega tutti questi temi? Per Mariosì. E lo ha scritto nel suo ultimo libro da pochi giorni in edicola. “È quello dell’informazione somministrata dall’alto”, ha spiegato a Quarta Repubblica. Una “somministrazione” teorizzata prima da Mario Monti, poi portata avanti da Beppe Severgnini (“non si dice la verità”, disse in tv) e infine applicata dall’Ue, secondo cui – Joseph Borrell dixit – “le notizie vanno filtrate dall’alto”. Senza contare l’uscita del nostro presidente del consiglio Mario, che poco dopo l’intervista rilasciata daa Rete 4 si è “permesso di giudicare non i contenuti, ma la ...