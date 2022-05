Guardiola: «Dipendesse da me resterei al City altri 10 anni» (Di giovedì 12 maggio 2022) . Le parole del tecnico catalano sul futuro Pep Guardiola ha così affrontato il tema futuro ai microfoni di Sky Sports UK. Le sue parole: «Se deciderò di rinnovare con il Manchester City, lo farò alla fine della prossima stagione. Non prima. Dovremo vedere, io e la squadra, se stiamo bene insieme. Allo stesso tempo, se Dipendesse da me potrei rinnovare per altri 10 anni con il City . Ma ripeto, ci vuole tempo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) . Le parole del tecnico catalano sul futuro Pepha così affrontato il tema futuro ai microfoni di Sky Sports UK. Le sue parole: «Se deciderò di rinnovare con il Manchester, lo farò alla fine della prossima stagione. Non prima. Dovremo vedere, io e la squadra, se stiamo bene insieme. Allo stesso tempo, seda me potrei rinnovare per10con il. Ma ripeto, ci vuole tempo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

