Fico, per ora informativa Draghi in Parlamento, poi vedremo (Di giovedì 12 maggio 2022) "Il premier Draghi verrà in aula per un'informativa sul viaggio negli Usa giovedì alle 11.30". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico parlando con i giornalisti all'assemblea di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) "Il premierverrà in aula per un'sul viaggio negli Usa giovedì alle 11.30". Lo ha detto il presidente della Camera Robertoparlando con i giornalisti all'assemblea di ...

Advertising

iconanews : Fico, per ora informativa Draghi in Parlamento, poi vedremo - News24_it : Mario Draghi in Parlamento, Fico: «Per ora solo informativa, poi vedremo» - - News24_it : Fico, per ora informativa Draghi in Parlamento, poi vedremo - Ultima Ora - Agenzia ANSA - eretico_l : RT @Hero9004: @SilvioFb66 @PaolaSimonin @modamanager @eretico_l @Charles96432447 @Anna302478978 @Dorayak56884206 @laperlaneranera @avinumal… - PaolaRgnm : @Roberto_Fico Oggi è anche la giornata della fibromialgia. Io ho una sorella che ne soffre e spero che la politica… -