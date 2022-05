Eurovision Song Contest | Un figlio di nome Erasmus o Chips? La tv del 12 maggio

(Di giovedì 12 maggio 2022) Per la prima serata in tv, giovedì 12su RaiUno alle 20.30 verrà trasmessa la seconda semifinale di “2022”. In diretta da Torino, su Rai1 e RaiHD, a guidare il pubblico italiano saranno Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi con la partecipazione di Carolina Di Domenico che, dal GlassBox posizionato davanti il Palaolimpico di Torino, commenteranno le due Semifinali dell’condotte da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà “Dritto e rovescio“, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli. Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Il giustiziere della ...

#Eurovision #IlVolo, uno dei ragazzi positivo al covid (ANSA) - ROMA, 11 MAG - E' a rischio l'esibizione de Il Volo, ospiti della finale dell'Eurovision Song Contest 2022 in programma sabato 14 maggio al Palaolimpico di Torino.

L'incontro è solo per la stampa italiana e Blanco e Mahmood non hanno i loro soliti outfit. In questa call, per una volta, sono vestiti causal. Dopo la prima serata dell'Contest , per qualche minuscolo punto percentuale sono scivolati in terza posizione nei pronostici. Al primo posto c'è ancora la Kalush Orchestra che rappresenta l'Ucraina. Dopo aver ...Mahmood e Blanco, il momento della finale e quindi della vostra esibizione si avvicina, quali sensazioni avete M. "C'è un po' di ansietta. Vogliamo fare bene. Rispetto alla prima prova siamo ... Live - l'Eurovision Song Contest minuto per minuto - I 10 qualificati per la finale Questa la scaletta dei cantanti di stasera: Come si vota all’Eurovision Song Contest Ogni stato partecipante nomina una giuria qualificata composta da 5 professionisti della musica differenziati per ...La seconda, vale per il pubblico tradizionale di Rai 1: quei tre che presentano li conosciamo bene ma usano una lingua ostica (reazioni del tipo: ma perché non parlano come noi, che si capisce) e qui ...