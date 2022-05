Esplosione in un impianto chimico in Slovenia: “Chiudete le finestre e non uscite di casa” (Di giovedì 12 maggio 2022) Si è verificato un’Esplosione in un impianto chimico nel sud-est della Slovenia, la polizia invita i cittadini a chiudere le finestre e stare a casa. Slovenia: almeno 10 persone sono rimaste ferite e una presentava ustioni gravi Un’Esplosione si è verificata in un impianto chimico nel sud-est della Slovenia, si evince dalle foto che circolano sui media di Lubiana. Le autorità slovene hanno riferito che almeno dieci persone sono rimaste ferite e una presenta ustioni gravi. L’Esplosione è accaduta verso le 8.30 di questa mattina 12 maggio a Kocevje, città di 8mila abitanti che si trova a circa 55 chilometri dalla capitale Lubiana. Secondo informazione della Protezione civile ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Si è verificato un’in unnel sud-est della, la polizia invita i cittadini a chiudere lee stare a: almeno 10 persone sono rimaste ferite e una presentava ustioni gravi Un’si è verificata in unnel sud-est della, si evince dalle foto che circolano sui media di Lubiana. Le autorità slovene hanno riferito che almeno dieci persone sono rimaste ferite e una presenta ustioni gravi. L’è accaduta verso le 8.30 di questa mattina 12 maggio a Kocevje, città di 8mila abitanti che si trova a circa 55 chilometri dalla capitale Lubiana. Secondo informazione della Protezione civile ...

Advertising

RaiNews : È accaduto a Kocevje a circa 55 chilometri dalla capitale Lubiana. Nella fabbrica lavorano circa 200 persone - domenicosabell1 : Slovenia, esplosione in un impianto chimico: ci sono feriti - greenMe_it : Esplode impianto chimico: almeno 20 feriti e appello a chiudere le finestre dalle autorità slovene - SkyTG24 : Slovenia, esplosione in una fabbrica vicino a Lubiana: feriti - giornali_it : Slovenia, esplosione in un impianto chimico vicino a Lubiana: la colonna di fumo nero – Video #12maggio… -