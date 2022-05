Elezioni in Ossezia del Sud, sconfitto il candidato che voleva l’annessione alla Russia: ora Mosca teme un nuovo fronte di scontro (Di giovedì 12 maggio 2022) Alan Gagloyev, a capo del partito di opposizione Nykhas ed ex agente dell’intelligence, ha vinto le Elezioni presidenziali in Ossezia del Sud con il 54% dei voti, sconfiggendo il capo di Stato uscente Anatoly Bibilov, che si è fermato al 43% delle preferenze. La sconfitta di Bibilov, appoggiato da esponenti politici russi vicini al Cremlino e da un leader separatista del Donbass, può aprire un nuovo, problematico fronte per Vladimir Putin. Bibilov aveva proposto, durante la campagna elettorale, di far svolgere un referendum per l’annessione dell’Ossezia del Sud alla Russia ma, evidentemente, non ha fatto breccia nel cuore degli elettori. Tutti i partiti politici locali sono schierati a favore di Mosca e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Alan Gagloyev, a capo del partito di opposizione Nykhas ed ex agente dell’intelligence, ha vinto lepresidenziali indel Sud con il 54% dei voti, sconfiggendo il capo di Stato uscente Anatoly Bibilov, che si è fermato al 43% delle preferenze. La sconfitta di Bibilov, appoggiato da esponenti politici russi vicini al Cremlino e da un leader separatista del Donbass, può aprire un, problematicoper Vladimir Putin. Bibilov aveva proposto, durante la campagna elettorale, di far svolgere un referendum perdell’del Sudma, evidennte, non ha fatto breccia nel cuore degli elettori. Tutti i partiti politici locali sono schierati a favore die ...

