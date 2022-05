E’ chiamata la malattia invisibile, i sintomi da non sottovalutare per capire se ne soffri (Di giovedì 12 maggio 2022) Le chiamano malattie invisibili, come invisibili si sentono le persone che ne soffrono. Sono quelle patologie non riconosciute ufficialmente, per le quali risultano spesso difficili le diagnosi e le cure. Intanto è stata presentata una proposta di legge al Parlamento. Ma sappiamo come capire se soffriamo di una di queste patologie? Una donna su 7 L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di giovedì 12 maggio 2022) Le chiamano malattie invisibili, come invisibili si sentono le persone che ne soffrono. Sono quelle patologie non riconosciute ufficialmente, per le quali risultano spesso difficili le diagnosi e le cure. Intanto è stata presentata una proposta di legge al Parlamento. Ma sappiamo comeseamo di una di queste patologie? Una donna su 7 L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

hanloscoiattolo : @HWANGRAVIOLINO @sugomin @jeonginino @iunginino @_WOOY0UNG_ @YE0SVNG COME?? senti non sento, ho una rara malattia c… - _Basarab : E comunque in generale mi dà meno fastidio se esultano i gobbi che questa malattia morale chiamata interisti - mvmoire : RT @M1KAGEHIRA: vorrei guarire dalla malattia chiamata project sekai - M1KAGEHIRA : vorrei guarire dalla malattia chiamata project sekai - FabioFe52587896 : @lucrezia_ilaria L'ambizione di porsi con ogni mezzo all'attenzione generale è una malattia che è chiamata protagon… -