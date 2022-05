Dubbi sulla corsa all’elettrico | De Meo dice la sua

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 12 maggio 2022) Sappiamo che nell’ultimo periodo c’è una grande frenesia nei confronti dell’elettrico. Ma alcuniresistono ancora: come quelli espressi dal CEO di Renault, ad esempio. Quali sono idi De Meo? Che ci siano diversi ostacolistrada verso l’elettrico non è una novità. Oggi anche Renault ha voluto esprimersi sull’argomento, nel momento in