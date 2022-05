Draghi: “C’è bisogno di un piano Marshall per l’Ucraina”, e rilancia: “Questa è l’ora dell’Europa e dobbiamo coglierla. Non siamo soli” (Di giovedì 12 maggio 2022) “L’invasione russa dell’Ucraina ha causato quello che chiamiamo un cambio di paradigma nella geopolitica. Ha rafforzato i legami tra l’Ue e gli Stati Uniti, ha isolato Mosca, ha sollevato profonde domande per la Cina. Questi cambiamenti sono ancora in corso, ma una cosa è certa: sono desàtinati a rimanere con noi per molto, molto tempo”. Così stamane il premier Draghi, intervenendo all’Atlantic Council dove, per l’occasione, è stato insignito del prestigioso riconoscimento ‘Distinguished Leadership’. Draghi: “Urge un piano Marshall per la ricostruzione in Ucraina, e fare di tutto per raggiungere un cessate il fuoco ed una pace duratura” Quindi, dopo aver affermato che giustamente (non come capitato ai terremotati del centro Italia, che vivono ancor nei container), ora “l’Ucraina ha ... Leggi su italiasera (Di giovedì 12 maggio 2022) “L’invasione russa delha causato quello che chiamiamo un cambio di paradigma nella geopolitica. Ha rafforzato i legami tra l’Ue e gli Stati Uniti, ha isolato Mosca, ha sollevato profonde domande per la Cina. Questi cambiamenti sono ancora in corso, ma una cosa è certa: sono desàtinati a rimanere con noi per molto, molto tempo”. Così stamane il premier, intervenendo all’Atlantic Council dove, per l’occasione, è stato insignito del prestigioso riconoscimento ‘Distinguished Leadership’.: “Urge unper la ricostruzione in Ucraina, e fare di tutto per raggiungere un cessate il fuoco ed una pace duratura” Quindi, dopo aver affermato che giustamente (non come capitato ai terremotati del centro Italia, che vivono ancor nei container), ora “ha ...

Advertising

reportrai3 : Da settimane i ministri del governo Draghi stanno chiudendo accordi per il gas con molti Paesi. Stati a democrazia… - Ettore_Rosato : “C’è una cosa che apprezzo: il tuo sforzo di unire la Nato e l’UE” Le parole con cui #Biden ha accolto #Draghi son… - GuidoDeMartini : ?? SUL GAS VINCE PUTIN ?? ?? Draghi ammette che, se necessario, le nostre aziende pagheranno in rubli come chiede Mos… - Marlowe99388026 : @Wizard7474 @PattyRossy70 @MediasetTgcom24 Concordo con te ……per fortuna che c’è Mario Draghi. Speriamo di continua… - ChiaraValerioti : RT @AlvisiConci: Per Draghi c'è il prestigioso premio Atlantic Council migliore politico internazionale, per i nostri ciucciacalzini la Su… -