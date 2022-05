DIRETTA Giro d’Italia 2022, Palmi-Scalea LIVE: dopo 20 km di calma, Diego Rosa va in fuga da solo (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 13.43 La presenza di Thomas De Gendt in testa al gruppo ci ricorda di aggiornarvi sull’esilarante lotta di classifica tra lui e l’omonimo Aimé. Quest’ultimo ha gioito per il tempo guadagnato sull’avversario che gli ha risposto così: “I miei doveri da babysitter mi sono costati 11 minuti (scortare Caleb Ewan ieri). Il team deve decidere cosa è più importante, Caleb o la mia classifica”. Babysit duty cost me 11 minutes. The team will soon have to decide what’s more important. Caleb or my GC. — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) May 11, 2022 13.40 Ovviamente il gruppo non è preoccupato dall’azione dell’italiano, che in poco più di 3 km ha già guadagnato oltre 2?. 13.37 Nel frattempo la strada inizia a ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.43 La presenza di Thomas De Gendt in testa al gruppo ci ricorda di aggiornarvi sull’esilarante lotta di classifica tra lui e l’omonimo Aimé. Quest’ultimo ha gioito per il tempo guadagnato sull’avversario che gli ha risposto così: “I miei doveri da babysitter mi sono costati 11 minuti (scortare Caleb Ewan ieri). Il team deve decidere cosa è più importante, Caleb o la mia classifica”. Babysit duty cost me 11 minutes. The team will soon have to decide what’s more important. Caleb or my GC. — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) May 11,13.40 Ovviamente il gruppo non è preoccupato dall’azione dell’italiano, che in poco più di 3 km ha già guadagnato oltre 2?. 13.37 Nel frattempo la strada inizia a ...

