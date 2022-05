Cirinnà e il mistero dei soldi nella cuccia del cane, il pm chiede archiviazione: “Nessun reato” (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag — Potrebbe andare chiudersi con l’archiviazione la vicenda dei 24mila euro trovati nell’agosto del 2021 nella cuccia del cane della senatrice Pd Monica Cirinnà e del marito Esterino Montino, sindaco di Fiumicino. La procura di Grosseto ha infatti chiesto l’archiviazione in quanto non vi sarebbe «Nessun reato» imputabile ai due coniugi. Il mistero dei soldi nella cuccia La somma contenuta della cuccia — 48 banconote da 500 euro — si trovava nell’azienda agricola Capalbio Fattoria, la residenza toscana dei due politici, ed era stata rinvenuta durante alcuni lavori di ristrutturazione in un’area distante dall’edificio principale, non recintata e poco lontana ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag — Potrebbe andare chiudersi con l’la vicenda dei 24mila euro trovati nell’agosto del 2021deldella senatrice Pd Monicae del marito Esterino Montino, sindaco di Fiumicino. La procura di Grosseto ha infatti chiesto l’in quanto non vi sarebbe «» imputabile ai due coniugi. IldeiLa somma contenuta della— 48 banconote da 500 euro — si trovava nell’azienda agricola Capalbio Fattoria, la residenza toscana dei due politici, ed era stata rinvenuta durante alcuni lavori di ristrutturazione in un’area distante dall’edificio principale, non recintata e poco lontana ...

