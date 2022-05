Charlene di Monaco, l’annuncio in queste ore: purtroppo non ha potuto far nulla (Di giovedì 12 maggio 2022) Alberto crede che sua moglie non sia ancora in buone condizioni di salute, per questo ha adottato una decisione drastica. La distanza tra Alberto e Charlene, emersa nelle ultime indiscrezioni, sembra ancora più evidente dopo gli ultimi rumors trapelati da Palazzo Grimaldi. Come noto, la principessa sta cercando di recuperare la forma dopo i tanti problemi di salute avuti nell’ultimo anno, che l’hanno costretta ad una serie di operazioni chirurgiche a causa di una grave infezione a orecchie, naso e gola e anche ad un ricovero in una clinica privata in Svizzera. Di recente Charlene è tornata a mostrarsi dal vivo assieme ad Alberto e ai suoi figli, Jacques e Gabriella, ma in molti hanno notato come l’espressione della principessa fosse tutto fuorché quella di una persona felice, fatta eccezione per qualche sorriso forzato. Inoltre, ... Leggi su topicnews (Di giovedì 12 maggio 2022) Alberto crede che sua moglie non sia ancora in buone condizioni di salute, per questo ha adottato una decisione drastica. La distanza tra Alberto e, emersa nelle ultime indiscrezioni, sembra ancora più evidente dopo gli ultimi rumors trapelati da Palazzo Grimaldi. Come noto, la principessa sta cercando di recuperare la forma dopo i tanti problemi di salute avuti nell’ultimo anno, che l’hanno costretta ad una serie di operazioni chirurgiche a causa di una grave infezione a orecchie, naso e gola e anche ad un ricovero in una clinica privata in Svizzera. Di recenteè tornata a mostrarsi dal vivo assieme ad Alberto e ai suoi figli, Jacques e Gabriella, ma in molti hanno notato come l’espressione della principessa fosse tutto fuorché quella di una persona felice, fatta eccezione per qualche sorriso forzato. Inoltre, ...

