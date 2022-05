Advertising

QN Motori

A1, la compatta abbandona il nome citycarver ( qui la prova di QN Motori ). La Casa dei quattro anelli propone novità nella sua gamma. Quattro modelli ricevono aggiornamenti con il ...A1, la compatta abbandona il nome citycarver ( qui la prova di QN Motori ). La Casa dei quattro anelli propone novità nella sua gamma. Quattro modelli ricevono aggiornamenti con il ... Audi A1 allstreet e Audi A4 allroad quattro, novità per compatta e wagon - QN Motori In particolare, saranno quattro i modelli della casa automobilistica dei quattro anelli che saranno soggetti ad aggiornamenti: la compatta A1 citycarver cambierà nome con effetto immediato, e si ...La compatta dal look offroad Audi A1 citycarver beneficia dell’inedita denominazione “allstreet”, mentre Audi A4 allroad quattro può contare su di un nuovo pacchetto dal look sportivo, fortemente ...