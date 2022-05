Unicredit | 3 mln euro a gruppo Cellino con garanzia Sace per obiettivi green e sicurezza

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) -ha perfezionato a favore die Celmac, aziende delleader nella componentistica in lamiera, un finanziamento futuro sostenibile, legato aEsg, ambiente, sociale e governance, dell'importo complessivo di 3 milioni di. Il finanziamento è assistito da, a supporto del capitale circolante e del costo del personale dell'azienda. I fondi messi a disposizione delsaranno utilizzati anche per accelerare il suo percorso Esg con l'efficientamento energetico e destinando risorse a un concreto miglioramento delladei lavoratori. "rappresenta una realtà industriale dalla forte vocazione internazionale, ...

Ai prodotti per capelli Lisap un prestito green da 1,6 mln euro da Unicredit con garanzia Sace Roma, 11 mag. Unicredit ha perfezionato a favore di Cellino e Celmac, aziende del gruppo leader nella componentistica in lamiera Cellino, un finanziamento futur ...La milanese Lisap Italia spa, attiva nei prodotti professionali per capelli, ha ottenuto da Unicredit un prestito a quattro anni da 1,6 milioni di euro, assistito ...