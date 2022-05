Ucraina | Pushilin | ' libereremo Donbass anche se fase non facile'

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Kiev, 11 mag. (Adnkronosi) - ''Raggiungeremo i nostri obiettivi'' e ''l'intero'', che ''quest'anno celebra la festa dell'indipendenza con un sentimento speciale'' dato che ''lo stato è stato riconosciuto'' come Repubblica indipendente lo scorso 24 febbraio dal presidente Vladimir Putin. Lo ha detto leader separatista Denissul suo canale Telegram, rivendicando la ''liberazione del territorio della Repubblica popolare di Donetsk entro i suoi confini costituzionali".ha ammesso che ''questanon è. Ma la Repubblica è nata per vincere e raggiungeremo i nostri obiettivi''.

Agenzia ANSA

... Jen Psaki, ha parlato di un 'passo fondamentale' con un 'messaggio chiaro, bipartisan all', ... Denis, per la festa nazionale della Repubblica di oggi. Nel telegramma, pubblicato sul ......russi sono stati uccisi indalle forze di Kiev". Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con il capo della Repubblica Popolare (autoproclamata, ndr) di Donetsk Denisper ... Ucraina: la cronaca, la DIRETTA della giornata Kiev, 11 mag. (Adnkronosi) - ''Raggiungeremo i nostri obiettivi'' e ''libereremo l'intero Donbass'', che ''quest'anno celebra la festa dell'indipendenza con un ...ROMA – Tra gli otto e i dieci generali russi sono stati uccisi in Ucraina dalle forze di Kiev. Lo ha detto il capo dei servizi di intelligence militare Usa, il generale Scott Berrier, spiegando che il ...