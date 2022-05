Ucraina: Landini, 'evacuati 63 orfani e ospitati in Sicilia, prosegue solidarietà (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Sessantatré minori ucraini, orfani di guerra provenienti dagli orfanatrofi di Mariupol e Kramatorsk, nell'Oblast di Donestk, saranno evacuati oggi con un volo da Cracovia a Trapani per essere ospitati in quattro strutture Siciliane, Trapani, Modica, Catania e Alcamo. Un'operazione umanitaria promossa nell'ambito della campagna ‘Stop the war now', ideata dall'Associazione Papa Giovanni XXIII e sostenuta da un importante cartello di sigle internazionali dell'associazionismo e della società civile laiche e cattoliche, tra cui la Cgil. "Con questa azione - dichiara il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini - la più significativa per numero di orfani evacuati dall'inizio del conflitto, la Confederazione dimostra concretamente la sua ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Sessantatré minori ucraini,di guerra provenienti dagli orfanatrofi di Mariupol e Kramatorsk, nell'Oblast di Donestk, sarannooggi con un volo da Cracovia a Trapani per esserein quattro strutturene, Trapani, Modica, Catania e Alcamo. Un'operazione umanitaria promossa nell'ambito della campagna ‘Stop the war now', ideata dall'Associazione Papa Giovanni XXIII e sostenuta da un importante cartello di sigle internazionali dell'associazionismo e della società civile laiche e cattoliche, tra cui la Cgil. "Con questa azione - dichiara il segretario generale della Cgil, Maurizio- la più significativa per numero didall'inizio del conflitto, la Confederazione dimostra concretamente la sua ...

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Landini, 'evacuati 63 orfani e ospitati in Sicilia, prosegue solidarietà - - dv_htdcanbf : Scommettiamo che entro un mese l’invasione dell’Ucraina diventerà colpa di Togliatti giù fino a Landini con Fratoia… - Valle2980 : I tre sindacati insieme rappresentano sinteticamente la linea contraria del segretario della Cgil sull'invio di arm… - Fiorellissimo : #Landini contro l’invio delle armi alla resistenza Ucraina ha deciso che le sedi sindacali della #CGIL li difenderà da oggi con i fiori? - casapensione : RT @laura_ceruti: #Landini dice: si facciano tacere le armi... non riuscirà mai a urlare, come molti della sinistra dura e pura, hanno il c… -