Sport in tv oggi, mercoledì 11 maggio: programma e orari di tutti gli eventi (Di mercoledì 11 maggio 2022) Lo Sport in tv di oggi, mercoledì 11 maggio 2022. L’evento più importante è costituito dalla finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, mentre nel corso della giornata tanti incontri di tennis agli Internazionali BNL d’Italia. E poi ancora ecco il volley e il basket che proseguono con le rispettive post season, le fasi finali dell’NBA, il Giro d’Italia di ciclismo con la quinta tappa. Ecco di seguito il programma completo dello Sport trasmesso dalle varie emittenti. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Loin tv di112022. L’evento più importante è costituito dalla finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, mentre nel corso della giornata tanti incontri di tennis agli Internazionali BNL d’Italia. E poi ancora ecco il volley e il basket che proseguono con le rispettive post season, le fasi finali dell’NBA, il Giro d’Italia di ciclismo con la quinta tappa. Ecco di seguito ilcompleto dellotrasmesso dalle varie emittenti.Face.

Advertising

fanpage : FIFA e EA Sports hanno interrotto l’accordo che aveva dato vita da 30 anni ad oggi al più famoso e amato videogioco… - DiMarzio : A Federico #Gatti, oggi al @Frosinone1928 e domani alla @juventusfc, il premio dedicato a papà @misterdimarzio e as… - mauroberruto : Buon #PrimoMaggio a lavoratrici e lavoratori del mondo degli #sport non-professionistici. Centinaia di migliaia di… - sportface2016 : #IBI22, #Tsitsipas - #Dimitrov: come seguirla in tv e streaming - sportface2016 : #IBI22, #Zverev - #Baez: come seguirla in tv e streaming -