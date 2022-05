“L’hanno scoperta”. Laura Pausini e il ‘fattaccio’ in diretta all’Eurovision. Ora è tutto chiaro (Di mercoledì 11 maggio 2022) Laura Pausini all’Eurovision Song Contest ha fatto molto parlar di lei. Nei primi istanti della diretta, in molti si sono riversati sui social per commentare i suoi abiti, a molti infatti non sono piaciuti i look sfoggiati dalla cantante emiliana. Come abbiamo già raccontato qui, la meravigliosa 47enne ha puntato sul rosa, il colore della primavera-estate 2022: si tratta di tre lunghi abiti firmati Valentino, stilista di cui Laura è fan da tempo. Partiamo dal primo vestito: l’abito con scollo a barca, un look completato da tacchi plateau e bracciali rigidi coordinati. Molto più ‘forte’ il secondo: un lunghissimo abito a mantella in cotta di maglia con spacco laterale che ha messo in mostra le stesse scarpe altissime e un paio di calze en pendant. Per la terza uscita la cantante di Solarolo ha invece ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022)Song Contest ha fatto molto parlar di lei. Nei primi istanti della, in molti si sono riversati sui social per commentare i suoi abiti, a molti infatti non sono piaciuti i look sfoggiati dalla cantante emiliana. Come abbiamo già raccontato qui, la meravigliosa 47enne ha puntato sul rosa, il colore della primavera-estate 2022: si tratta di tre lunghi abiti firmati Valentino, stilista di cuiè fan da tempo. Partiamo dal primo vestito: l’abito con scollo a barca, un look completato da tacchi plateau e bracciali rigidi coordinati. Molto più ‘forte’ il secondo: un lunghissimo abito a mantella in cotta di maglia con spacco laterale che ha messo in mostra le stesse scarpe altissime e un paio di calze en pendant. Per la terza uscita la cantante di Solarolo ha invece ...

