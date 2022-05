Le cose da sapere per seguire il Wired Next Fest di Firenze (Di mercoledì 11 maggio 2022) Torniamo in presenza il 28 maggio a Palazzo Vecchio e lo facciamo in sicurezza, seguendo poche e semplici regole che vi spieghiamo attraverso le domande più frequenti Leggi su wired (Di mercoledì 11 maggio 2022) Torniamo in presenza il 28 maggio a Palazzo Vecchio e lo facciamo in sicurezza, seguendo poche e semplici regole che vi spieghiamo attraverso le domande più frequenti

Advertising

lucasofri : Poi io vorrei sapere tutti quelli che dicono cose sprezzanti e generiche su quanto faccia schifo “il giornalismo”,… - Annamar08094165 : RT @_deande: “a modo nostro vi faremo sapere” “fidatevi di Jessica e di Barù” “i miei sentimenti sono reali” “io dico tante cose ma voi dov… - chiagiac : Un ringraziamento particolare a @vivereancona per aver seguito dalla conferenza alla presentazione l'arrivo in libr… - anto_dun : RT @_deande: “a modo nostro vi faremo sapere” “fidatevi di Jessica e di Barù” “i miei sentimenti sono reali” “io dico tante cose ma voi dov… - viviru_vl : A me cmq uccide il non sapere tutte le cose che accadono, che non possiamo vedere #jeru adesso divento hacker ed entro nei loro telefoni?? -