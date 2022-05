Juventus – Inter: quando è stata finale di coppa Italia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Stasera Juventus e Inter si contendono la coppa Italia. Andiamo a vedere i precedenti. Alle h 21.00, allo stadio Olimpico, Juventus e Inter si contenderanno la coppa Italia. Vedere il “derby d’Italia” in finale del trofeo nazionale è un evento epocale. Sono solo due le volte che, le due compagini, si sono trovate a sfidarsi per la conquista di questo titolo. Una nel 1959 e l’altra nel 1965. Andiamo a scoprire com’è andata. 13 settembre 1959: In questa data, a San Siro, 63 anni fa avviene il primo duello in finale tra nerazzurri e bianconeri. Ad avere la meglio è la Juventus con un netto 4 a 1. Charles apre le marcature, poi raddoppia Cervato. Bicicli accorcia le distanze ma, nel ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Staserasi contendono la. Andiamo a vedere i precedenti. Alle h 21.00, allo stadio Olimpico,si contenderanno la. Vedere il “derby d’” indel trofeo nazionale è un evento epocale. Sono solo due le volte che, le due compagini, si sono trovate a sfidarsi per la conquista di questo titolo. Una nel 1959 e l’altra nel 1965. Andiamo a scoprire com’è andata. 13 settembre 1959: In questa data, a San Siro, 63 anni fa avviene il primo duello intra nerazzurri e bianconeri. Ad avere la meglio è lacon un netto 4 a 1. Charles apre le marcature, poi raddoppia Cervato. Bicicli accorcia le distanze ma, nel ...

Advertising

juventusfc : Tuffo nel passato con 5?? moments: #JuveInter in Coppa Italia Buona lettura ?? - juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - DiMarzio : #CoppaItalia | @juventusfc le parole di #Allegri alla vigilia della finale contro l'@Inter - nonon1906 : RT @BlackLockDown: #Juventus e #Inter giocano di Venerdì perché hanno la finale #CoppaItaliaFrecciarossa La @OfficialASRoma che gioca una… - GolDiTacco : Juventus-Inter, in palio c’è la Coppa Italia: i 5 motivi per puntare alla vittoria -