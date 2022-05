Juventus, Barzagli: “Chiellini uno dei più grandi difensori della storia del club” (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Chiellini per la Juventus? Uno dei più grandi difensori della storia del club, per presenze e per impatto”. Parole di grande stima quelle dell’ex bianconero Andrea Barzagli nei confronti di Giorgio Chiellini. Il 41enne, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha poi parlato del suo rapporto con il capitano dei bianconeri: “Al di là del rapporto che avevamo in campo, anche fuori e in spogliatoio è una persona sempre molto equilibrata e professionale. Ti dà subito il senso di appartenenza al mondo Juve. E guardando lui capisci cosa sia stata quella squadra vincente: prima del valore del giocatore viene sempre quello delle persone. Lui ti trasmetteva immediatamente fiducia, una rarità” SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) “per la? Uno dei piùdel, per presenze e per impatto”. Parole di grande stima quelle dell’ex bianconero Andreanei confronti di Giorgio. Il 41enne, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha poi parlato del suo rapporto con il capitano dei bianconeri: “Al di là del rapporto che avevamo in campo, anche fuori e in spogliatoio è una persona sempre molto equilibrata e professionale. Ti dà subito il senso di appartenenza al mondo Juve. E guardando lui capisci cosa sia stata quella squadra vincente: prima del valore del giocatore viene sempre quello delle persone. Lui ti trasmetteva immediatamente fiducia, una rarità” SportFace.

