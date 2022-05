J Ax rivela un’altra delle ragioni della sua rottura con Fedez

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 11 maggio 2022) J-Ax è uno dei cantanti dello scenario musicale italiano più apprezzati e seguiti, non solo per le sue canzoni ma anche per il carisma e il carattere che lo hanno sempre contraddistinto. Il rapper non ha mai fatto mistero del suo passato burrascoso e degli alti e bassisua carriera artistica, ed è di questo e di molto altro che ha parlato nel podcast di Luca Casadei One More Time, partendo proprio dal disco Di sana pianta che inizialmente non venne apprezzato: Di sana pianta, un disco ad alto budget in cui credevano tutti, giornalisti, casa discografica, produttori. Una previsione di vendita di trecentomila copie, vende trentamila copie. La discografica mi disse: “Non vogliamo più sentir parlare di te”. Mi mandano a fare i concerti nelle sagre di paese. Come ho vissuto quel momento? Iniziai a drogarmi come un pazzo, stetti malissimo. Mi drogavo per non pensarci ...