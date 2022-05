Internazionali d’Italia 2022 | Tsitsipas avanti col brivido | anche Zverev agli ottavi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Se l’è vista davvero brutta Stefanosnel suo esordio. Il greco è stato ad un passo dalla sconfitta contro Grigor Dimitrov, che ha dovuto cedere per 6-3 5-7 7-6(4) dopo più di due ore e mezza di batta. E dire che l’ateniese era stato perfetto fino al 6-3 5-4, momento in cui ha servito per il match dopo aver concesso solamente una palla break. Qui il blackout.è incappato in due break consecutivi, che di fatto hanno consegnato al suo avversario il secondo set. Il bulgaro non ha mollato di un centimetro nel set decisivo. Prima ha annullato tre palle break consecutive nel terzo game e poi si è procurato ben due match point tra il decimo ed il dodicesimo gioco. L’ellenico è riuscito in qualche modo ad arrampicarsi ...