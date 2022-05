Giro d’Italia 2022, Van der Poel fa lavorare i velocisti, stacca Cavendish e Ewan, poi si perde lo sprint (Di mercoledì 11 maggio 2022) La quinta tappa del Giro d’Italia 2022 ci ha offerto sul traguardo di Messina il secondo sprint di gruppo. Ad uscirne vincitore è stato il francese Arnaud Demare, più lesto di tutti ad approfittare dell’assenza di quelli che sono probabilmente i due velocisti più forti di questa edizione, Cavendish e Ewan, staccatisi sull’unico GPM di giornata. Si sapeva che la salita di Portella Mandrazzi poteva rappresentare un ostacolo durissimo per le ruote più veloci, ma al contempo serviva una squadra che potesse avere interesse ad alzare l’andatura in quel tratto per provare a fare selezione. Tutti gli indizi portavano alla Alpecin-Fenix di Mathieu Van der Poel, sicuramente non in difficoltà sulle semplici pendenze da affrontare. La squadra ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) La quinta tappa delci ha offerto sul traguardo di Messina il secondodi gruppo. Ad uscirne vincitore è stato il francese Arnaud Demare, più lesto di tutti ad approfittare dell’assenza di quelli che sono probabilmente i duepiù forti di questa edizione,tisi sull’unico GPM di giornata. Si sapeva che la salita di Portella Mandrazzi poteva rappresentare un ostacolo durissimo per le ruote più veloci, ma al contempo serviva una squadra che potesse avere interesse ad alzare l’andatura in quel tratto per provare a fare selezione. Tutti gli indizi portavano alla Alpecin-Fenix di Mathieu Van der, sicuramente non in difficoltà sulle semplici pendenze da affrontare. La squadra ...

