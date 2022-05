Giro d’Italia 2022, Juan Pedro Lopez: “È un sogno portare la Maglia Rosa, uno dei giorni più belli della mia vita” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Primo giorno piuttosto tranquillo in Maglia Rosa per il giovane spagnolo Juan Pedro Lopez che, arrivando in gruppo, si è assicurato almeno un’altra giornata con il mitico simbolo del primato sulle spalle. Ancora evidentemente emozionato, ha raccontato così la sua giornata ai microfoni di Eurosport: “È stato incredibile, ancora non ci credo, il mio primo giorno con la Maglia Rosa è stato bellissimo. Tanti corridori sono venuti a farmi i complimenti, me lo sono proprio goduto, è stato uno dei giorni più belli della mia vita”. Vincenzo Nibali si ritira a fine stagione: “Il mio momento è arrivato. Sarà il mio ultimo Giro d’Italia, ho dato tanto al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) Primo giorno piuttosto tranquillo inper il giovane spagnoloche, arrivando in gruppo, si è assicurato almeno un’altra giornata con il mitico simbolo del primato sulle spalle. Ancora evidentemente emozionato, ha raccontato così la sua giornata ai microfoni di Eurosport: “È stato incredibile, ancora non ci credo, il mio primo giorno con laè statossimo. Tanti corridori sono venuti a farmi i complimenti, me lo sono proprio goduto, è stato uno deipiùmia”. Vincenzo Nibali si ritira a fine stagione: “Il mio momento è arrivato. Sarà il mio ultimo, ho dato tanto al ...

Advertising

giroditalia : ?? LAST KM / STAGE 4? | TAPPA 4? ???? Etna has delivered its verdict. Here is the last KM of Stage 4 of the #Giro d'I… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - giroditalia : ?? Sit back and enjoy the great cycling of the Giro d'Italia! Stage 4? has started! ?? Mettetevi comodi e godetevi i… - andreastoolbox : #Vincenzo Nibali dà l'addio al ciclismo: «Mi ritiro a fine stagione, questo è il mio ultimo Giro d'Italia» - Luxgraph : Giro d'Italia, a Demare la quinta tappa. Lopez resta in rosa -