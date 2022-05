Giornalista uccisa in Cisgiordania con un colpo d’arma da fuoco alla testa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una Giornalista è rimasta uccisa nel nord della Cisgiordania durante uno scontro tra soldati israeliani e palestinesi. Secondo il ministero della Salute palestinese, la Giornalista di al-Jazeera Shireen Abu Aqleh è stata raggiunta da un colpo d’arma da fuoco alla testa ed è deceduta. Un altro collega del giornale palestinese Al-Kuds – hanno fatto sapere – ha riportato ferite da colpi d’arma da fuoco nell’incidente a Jenin. Stando alle notizie dell’agenzia palestinese Wafa, la Giornalista è rimasta uccisa stamani durante un’operazione delle forze israeliane, mentre l’altro reporter, Ali Samoudi, è in condizioni stabili. Le circostanze della morte della Abu Aqleh non ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 11 maggio 2022) Unaè rimastanel nord delladurante uno scontro tra soldati israeliani e palestinesi. Secondo il ministero della Salute palestinese, ladi al-Jazeera Shireen Abu Aqleh è stata raggiunta da undaed è deceduta. Un altro collega del giornale palestinese Al-Kuds – hanno fatto sapere – ha riportato ferite da colpidanell’incidente a Jenin. Stando alle notizie dell’agenzia palestinese Wafa, laè rimastastamani durante un’operazione delle forze israeliane, mentre l’altro reporter, Ali Samoudi, è in condizioni stabili. Le circostanze della morte della Abu Aqleh non ...

