Eurovision Song Contest 2022, seconda semifinale domani in tv: orario e streaming (Di mercoledì 11 maggio 2022) Grande attesa per la semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022, in prima serata su Rai1 di giovedì 12 maggio (ore 20:30). Conducono Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Il commento è a cura di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, affiancati da Carolina Di Domenico. Si decidono i giochi in vista della finalissima: quali saranno i paesi qualificati per l’ultimo atto? Non resta che scoprirlo su Rai 1. Ma anche in streaming sulla piattaforma Rai Play. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Grande attesa per ladell’, in prima serata su Rai1 di giovedì 12 maggio (ore 20:30). Conducono Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Il commento è a cura di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, affiancati da Carolina Di Domenico. Si decidono i giochi in vista della finalissima: quali saranno i paesi qualificati per l’ultimo atto? Non resta che scoprirlo su Rai 1. Ma anche insulla piattaforma Rai Play. SportFace.

Advertising

Mov5Stelle : È imbarazzante constatare la totale mancanza di rispetto e tutele per i 600 volontari under 30 coinvolti dal comune… - RaiPlay : Il palco di #Eurovision torna sempre a te: @DiodatoMusic, non potevamo sopportare questo silenzio innaturale fra no… - EurovisionRai : Shine on you crazy #Eurovision! ? L’apertura della prima semifinale di #Eurovision2022 è su RaiPlay ?… - emanuel76166497 : Io ci manderei questa all'Eurovision Song Contest. Vale 666000 volte di più di tutto lo schifo che quei clichè rici… - SettenewsWeb : Si è svolta ieri sera, martedì 10 maggio, a Torino, al PalaOlimpico, la prima serata dell'Eurovision Song Contest 2… -