Eurovision: positivo Gianluca de Il Volo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Volo Il Covid colpisce anche l'Eurovision Song Contest 2022. Stando a quanto si apprende, Gianluca Ginoble de Il Volo è risultato positivo, motivo per cui non potrà presenziare alla seconda semifinale della kermesse canora europea, prevista per domani sera, giovedì 12 maggio 2022, in diretta dal PalaOlimpico di Torino. I tre, come già detto, erano attesi sul palco, tra poco più di 24 ore, dai conduttori Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan a sette anni dalla loro partecipazione, dove si piazzarono al terzo posto con il successo sanremese Grande Amore. La loro performance consiste proprio un rifacimento rock sinfonico di quel brano, alternando italiano e inglese. Le prove sono state fatte soltanto dai 2 componenti. "Stiamo cercando una soluzione virtuale per farlo comunque partecipare e ...

ninofrassicaoff : Stasera non c'è DON MATTEO ma L'EUROVISION SONG CONTEST Gianluca de 'Il Volo' è positivo e Rai 1 mi ha chiesto di s… - IlContiAndrea : #Eurovision #IlVolo, uno dei ragazzi positivo al covid (ANSA) - ROMA, 11 MAG - E' a rischio l'esibizione de Il Vol… - trash_italiano : ?? L’esibizione de Il Volo andrà in scena: verrà adottata una soluzione tecnologica che permetterà al componente del… - infoitcultura : Il Volo all’Eurovision 2022: Gianluca Ginoble, positivo al Covid, spiega come si esibirà il trio - infoitcultura : Eurovision 2022, Gianluca Ginoble de “Il Volo” positivo al Covid: ecco come si esibiranno i tre tenori -