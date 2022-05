El Salvador: condannata a 30 di carcere con l'accusa di omicidio dopo un aborto spontaneo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un tribunale di El Salvador , piccolo stato dell'America centrale, ha condannato a 30 anni di carcere una donna che ha avuto un aborto spontaneo . L'accusa nei suoi confronti è quella di omicidio ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un tribunale di El, piccolo stato dell'America centrale, ha condannato a 30 anni diuna donna che ha avuto un. L'nei suoi confronti è quella di...

Advertising

ilpost : A El Salvador una donna è stata condannata a 30 anni di carcere per un aborto spontaneo - micheleorsini71 : A El Salvador una donna è stata condannata a 30 anni di carcere per un aborto spontaneo - Luce_news : El Salvador: condannata a 30 di carcere con l’accusa di omicidio dopo un aborto spontaneo - janealmare : RT @glsiviero: A El Salvador una donna è stata condannata a 30 anni di carcere per un aborto spontaneo - Dondolino72 : RT @ilpost: A El Salvador una donna è stata condannata a 30 anni di carcere per un aborto spontaneo -